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24 عضواً في الكونغرس الأميركي في رسالة إلى بايدن وبلينكن: نعرب عن قلقنا إزاء الحرب المتصاعدة في غزة لاسيما الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال

Lebanon 24
15-11-2023 | 18:58
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