Advertisement

أخبار عاجلة

نزوح مدنيين من مستشفى شهداء الأقصى خوفاً من قصف إسرائيلي

Lebanon 24
15-11-2023 | 19:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية في غزة: وصول 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي استهدف أبراج الصالحي في النصيرات وسط القطاع
lebanon 24
16/11/2023 09:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيلية بالقرب من مستشفى شهداء ⁧‫الأقصى‬⁩ الأقصى
lebanon 24
16/11/2023 09:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ل"الميادين": أجرينا عدداً من عمليات الولادة المبكرة بسبب القصف الشديد
lebanon 24
16/11/2023 09:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات (التلفزيون العربي)
lebanon 24
16/11/2023 09:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:14 | 2023-11-16
02:11 | 2023-11-16
01:48 | 2023-11-16
01:44 | 2023-11-16
01:30 | 2023-11-16
01:28 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24