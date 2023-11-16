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فيننشال تايمز: الرئيس الإسرائيلي يقول إنه لا يمكن ترك فراغ في غزة (الشرق)

Lebanon 24
16-11-2023 | 00:18
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