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تعرض القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور لقصف برشقات صاروخية ليلة أمس (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-11-2023 | 00:42
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