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المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية: لا يمكن لمجلس الأمن الدفاع عن فترات الهدنة الإنسانية ما لم نستعد المختطفين (الجزيرة)

Lebanon 24
16-11-2023 | 00:46
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