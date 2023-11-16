Advertisement

أخبار عاجلة

العربية: الاشتباكات في معظم المحاور في شمال غزة مستمرة

Lebanon 24
16-11-2023 | 02:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلطات غزة: إسرائيل مستمرة في منع إخراج الجرحى من غزة بقطع الطرق بين الشمال والجنوب (العربية)
lebanon 24
16/11/2023 12:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله (العربية)
lebanon 24
16/11/2023 12:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات إسرائيلية اقتحمت قرية كفر دان شمالي الضفة الغربية ودارت اشتباكات عنيفة (العربية)
lebanon 24
16/11/2023 12:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: قوات إسرائيلية اقتحمت طوباس ومخيم قلنديا وشمال نابلس وطولكرم خلال الليل
lebanon 24
16/11/2023 12:37:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:34 | 2023-11-16
05:26 | 2023-11-16
05:16 | 2023-11-16
05:11 | 2023-11-16
04:57 | 2023-11-16
04:49 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24