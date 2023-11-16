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الإسعاف الإسرائيلي: 5 إصابات بينهم حالة حرجة في إطلاق نار قرب حاجز الأنفاق بالقدس

Lebanon 24
16-11-2023 | 02:31
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