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الأونروا تعلن مقتل أحد موظفيها في قصف إسرائيلي على غزة ليرتفع العدد إلى 103 منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
16-11-2023 | 02:53
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