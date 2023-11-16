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السعودية: نرحب بقرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف الصراع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي (العربية)

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:22
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