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خارجية العراق: انتهاكات الجيش الإسرائيلي لمستشفيات غزة جريمة مرفوضة (الشرق)

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:27
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