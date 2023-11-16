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"الجزيرة" نقلاً عن يديعوت أحرونوت: الطائرات الإسرائيلية تهاجم أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:30
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