25
o
بيروت
28
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
8
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ميقاتي في مجلس الوزراء: البعض يحاول ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري لكننا عازمون على المضي في عملنا
Lebanon 24
16-11-2023
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوزير الحلبي: التوجه هو ان يكون للجيش قائداً والحكومة تتوجه نحو تفادي الفراغ في قيادة الجيش ومن له أساس دستوري بين مجلسي النواب أو الوزراء سيقوم بملئ الفراغ
Lebanon 24
الوزير الحلبي: التوجه هو ان يكون للجيش قائداً والحكومة تتوجه نحو تفادي الفراغ في قيادة الجيش ومن له أساس دستوري بين مجلسي النواب أو الوزراء سيقوم بملئ الفراغ
16/11/2023 12:41:19
16/11/2023 12:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية
Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية
16/11/2023 12:41:19
16/11/2023 12:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه مصلحة الوطن
Lebanon 24
ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء: اي قرار سنتخذه بالنسبة لاي استحقاق داهم سيكون منطلقه مصلحة الوطن
16/11/2023 12:41:19
16/11/2023 12:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يعاود الاجتماع اليوم وطرح التمديد لقائد الجيش رهن قرار ميقاتي
Lebanon 24
مجلس الوزراء يعاود الاجتماع اليوم وطرح التمديد لقائد الجيش رهن قرار ميقاتي
16/11/2023 12:41:19
16/11/2023 12:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
Lebanon 24
فاتورة بـ4 مليون ليرة.. هؤلاء سيدفعونها في لبنان!
12:42 | 2023-11-15
15/11/2023 12:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
Lebanon 24
إشكال وتضارب بالأيدي أمام محل حلويات
07:44 | 2023-11-15
15/11/2023 07:44:42
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
Lebanon 24
قرارٌ جديد من وزير التربية.. إليكم ما أعلنه اليوم
12:31 | 2023-11-15
15/11/2023 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
Lebanon 24
تحذير عاجل... فيروس "مميت" وشديد العدوى ينتشر في لبنان وهذه البلدان
09:12 | 2023-11-15
15/11/2023 09:12:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
رسالة مؤثرة إلى نصرالله من والدة شهيدات عيناتا.. شاهدوا الفيديو!
15:02 | 2023-11-15
15/11/2023 03:02:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:34 | 2023-11-16
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ندعو إلى وقف العقاب الجماعي ضدّ الفلسطينيين
05:26 | 2023-11-16
"لبنان 24": قصف مدفعي إسرائيليّ على أطراف عديسة ورب ثلاثين وكفركلا وخراج بلدتي راميا و بيت ليف
05:16 | 2023-11-16
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيليّ يستهدف منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل واطراف بلدة محيبيب بالقذائف المدفعية
05:11 | 2023-11-16
وزير الخارجية التركية: ندعو الجميع إلى العمل على وقف إطلاق النار في غزة الآن والعمل على حلّ الدولتين
04:57 | 2023-11-16
السفير الفلسطيني في مصر: نطالب بوقف الحرب على الشعب الفلسطيني بشكل فوري (العربية)
04:49 | 2023-11-16
وكالة الأنباء الفلسطينية: القوات الإسرائيلية اعتقلت اليوم 69 فلسطينيا من الضفة الغربية
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
16/11/2023 12:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
16/11/2023 12:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
16/11/2023 12:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24