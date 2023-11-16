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ميقاتي: الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق اجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات اساسية في هذه المرحلة المفصلية

Lebanon 24
16-11-2023 | 03:57
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ميقاتي في مجلس الوزراء: البعض يحاول ادخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري لكننا عازمون على المضي في عملنا
lebanon 24
16/11/2023 12:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: على رغم العمل الذي نقوم به يصر البعض على توجيه الاتهامات الينا والى الحكومة بالتقصير من دون ان يقدم في المقابل اقتراحات عملية وحلولا بديلة
lebanon 24
16/11/2023 12:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: الحكومة منذ اليوم الاول لعملها ورغم كل التصدعات وحملات الافتراء والتجني هي خط الدفاع الاساس والاخير عن الدولة ومصلحة لبنان العليا في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه نحن هنا لخدمة الناس وحماية لبنان
lebanon 24
16/11/2023 12:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فان الحكومة ليست الجهة المعنية باي خطوة في هذا الملف والمقاطعة لم تعد مجدية بدليل أن الاحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية
lebanon 24
16/11/2023 12:41:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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