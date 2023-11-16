الوزير الحلبي: موضوع قيادة الجيش موضوع حيوي ومهم والمهل باتت أضيق لضرورة بت هذا الأمر ولكنه يحتاج الى مزيد من التشاور لكي لا يأتي هذا القرار تحديا

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