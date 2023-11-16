الوزير الحلبي: التوجه هو ان يكون للجيش قائداً والحكومة تتوجه نحو تفادي الفراغ في قيادة الجيش ومن له أساس دستوري بين مجلسي النواب أو الوزراء سيقوم بملئ الفراغ

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