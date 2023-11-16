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"لبنان 24": العدوّ الاسرائيليّ يستهدف منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل واطراف بلدة محيبيب بالقذائف المدفعية
Lebanon 24
16-11-2023
|
05:16
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