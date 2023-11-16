Advertisement

أخبار عاجلة

إطلاق 3 صواريخ مضادة للدروع تجاه مستوطنة مسكاف عام على حدود لبنان الجنوبية (العربية)

Lebanon 24
16-11-2023 | 05:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق عددٍ من الصواريخ المضادة للدروع و قذائف الهاون قبل قليل من لبنان باتجاه الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة
lebanon 24
16/11/2023 15:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"العربية" نقلاً عن إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يدمر منصة لإطلاق صواريخ مضادة للدروع جنوب لبنان
lebanon 24
16/11/2023 15:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق قذائف هاون وصاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه مستوطنة شتولا (العربية)
lebanon 24
16/11/2023 15:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه مستوطنة يفتاح
lebanon 24
16/11/2023 15:40:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:37 | 2023-11-16
08:35 | 2023-11-16
08:11 | 2023-11-16
07:53 | 2023-11-16
07:49 | 2023-11-16
07:36 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24