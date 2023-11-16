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وزارة الخارجية الفلسطينية: حماية المستشفيات كانت الاختبار الأخير لقدرة المجتمع الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

Lebanon 24
16-11-2023 | 06:05
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