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وزير الخارجية الإسرائيلية: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار حتى يعود مختطفونا إلى ديارهم ونسقط نظام حماس

Lebanon 24
16-11-2023 | 07:53
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