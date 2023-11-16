مدفعية الجيش الاسرائيلي تقصف بالقذائف المتفجرة والفوسفورية والحارقة مرتفعات السلسلة الشرقية لجبل الشيخ في محلة بسطرة وشانوح وعلى بلدة كفرشوبا والجزء السفلي منها (الوكالة الوطنية)

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