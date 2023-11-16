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أخبار عاجلة
"رويترز" عن مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش يُفتّش كل مبنى وطابق في مستشفى الشفاء في غزة
Lebanon 24
16-11-2023
|
09:08
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