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حماس: القوات الإسرائيلية وضعت أسلحة داخل مستشفى الشفاء بعد اقتحامه وقالت إنها للفصائل

Lebanon 24
16-11-2023 | 09:19
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