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"كتائب القسام": مقاتلونا دمروا 21 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا في محاور التوغل بقطاع غزة
Lebanon 24
16-11-2023
|
11:41
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