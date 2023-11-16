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الإعلام الحكومي في غزة: القصف الإسرائيلي على القطاع أخرج 25 مستشفى و56 مركزا صحيا عن الخدمة بشكل كامل
Lebanon 24
16-11-2023
|
11:43
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