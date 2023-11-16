Advertisement

أخبار عاجلة

مديرة الاتصالات بالأونروا: غزة تشهد انقطاعا رابعا للاتصالات ولذلك لن يتم إيصال المساعدات عبر معبر رفح غدا

Lebanon 24
16-11-2023 | 12:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/11/2023 23:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: نكثف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة لغزة (الشرق)
lebanon 24
16/11/2023 23:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: مصر ستسمح للمنظمة باستخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
lebanon 24
16/11/2023 23:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد اللهيان: أكّدت للوزيرة الفرنسية ضرورة الوقف الفوري للإبادة الجماعية في غزّة وإيصال المساعدات وتبادل الأسرى المدنيين
lebanon 24
16/11/2023 23:06:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:04 | 2023-11-16
15:58 | 2023-11-16
15:50 | 2023-11-16
15:45 | 2023-11-16
15:36 | 2023-11-16
15:35 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24