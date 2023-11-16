22
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
المتحدث باسم الجهاد الإسلامي للجزيرة مباشر: الاحتلال اخترع أكذوبة مجمع الشفاء بعدما فشل في القضاء على المقاومة أو الوصول للأسرى
Lebanon 24
16-11-2023
|
12:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة للجزيرة: الاحتلال أبلغنا رسميا أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة
Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة للجزيرة: الاحتلال أبلغنا رسميا أنه سيقتحم مجمع الشفاء في الدقائق المقبلة
16/11/2023 23:06:29
16/11/2023 23:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الصحة العالمية للجزيرة مباشر: العاملون في الرعاية الطبية بمستشفى الشفاء حاليا أبطال وعليهم أن يتحلوا بالقوة ونحن نقف معهم
Lebanon 24
المتحدث باسم الصحة العالمية للجزيرة مباشر: العاملون في الرعاية الطبية بمستشفى الشفاء حاليا أبطال وعليهم أن يتحلوا بالقوة ونحن نقف معهم
16/11/2023 23:06:29
16/11/2023 23:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الصحة في غزة: الاحتلال يستخدم مجمع الشفاء ساحة حرب والوضع خطير جدا
Lebanon 24
المتحدث باسم الصحة في غزة: الاحتلال يستخدم مجمع الشفاء ساحة حرب والوضع خطير جدا
16/11/2023 23:06:29
16/11/2023 23:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي": تحية إلى المقاومة في لبنان والعراق واليمن وإلى كل الأحرار في العالم (الميادين)
Lebanon 24
المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي": تحية إلى المقاومة في لبنان والعراق واليمن وإلى كل الأحرار في العالم (الميادين)
16/11/2023 23:06:29
16/11/2023 23:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... وفاة الرائد في الأمن العام روجيه جريج (صور)
10:49 | 2023-11-16
16/11/2023 10:49:18
Lebanon 24
Lebanon 24
يصغرها بعدة سنوات.. خلاف كبير بين فنانة لبنانية شهيرة وزوجها إليكم التفاصيل (صورة)
Lebanon 24
يصغرها بعدة سنوات.. خلاف كبير بين فنانة لبنانية شهيرة وزوجها إليكم التفاصيل (صورة)
01:03 | 2023-11-16
16/11/2023 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حشرة البق انتشرت في لبنان.. 30 منزلا مُصاباً وهذه طرق مُكافحتها
Lebanon 24
حشرة البق انتشرت في لبنان.. 30 منزلا مُصاباً وهذه طرق مُكافحتها
02:30 | 2023-11-16
16/11/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الـ 2024.. فرص عديدة ومُفاجآت تنتظر مولود هذا البرج
Lebanon 24
في الـ 2024.. فرص عديدة ومُفاجآت تنتظر مولود هذا البرج
00:25 | 2023-11-16
16/11/2023 12:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
حظوظها مُرتفعة.. مايا أبو الحسن تلفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال الكون شاهدوا كيف بدت (فيديو)
Lebanon 24
حظوظها مُرتفعة.. مايا أبو الحسن تلفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال الكون شاهدوا كيف بدت (فيديو)
02:41 | 2023-11-16
16/11/2023 02:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:06 | 2023-11-16
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: حديث الاحتلال عن مستشفى الشفاء محاولة فاشلة للهروب من أي مساءلة قانونية
16:04 | 2023-11-16
الإعلام الحكومي في غزة: نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة الطواقم الطبية والجرحى والنازحين الموجودين في مجمع الشفاء
15:58 | 2023-11-16
المتحدث العسكري الإسرائيلي: قواتنا ردت على مصادر إطلاق الصواريخ من لبنان بالقصف المدفعي
15:50 | 2023-11-16
أكسيوس: قائد القيادة المركزية الأميركية يزور "إسرائيل" مع اشتداد القتال على الحدود مع لبنان
15:45 | 2023-11-16
البنتاغون: لا نستطيع الإفصاح عن متى استخدمت قيادة حماس مستشفى الشفاء لإدارة عملياتها
15:36 | 2023-11-16
نتنياهو لـسي.بي.إس نيوز: كانت هناك مؤشرات قوية على وجود محتجزين بمستشفى الشفاء لكن لم نعثر عليهم
فيديو
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
16/11/2023 23:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
16/11/2023 23:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ركضت نحو حبيبها وقبلته أمام الجمهور... هكذا أعلنت نجمة عالمية أنها مُغرمة شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
03:32 | 2023-11-14
16/11/2023 23:06:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24