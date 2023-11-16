Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله لديه قدرة على جمع معلومات عن تحركات قوات "الجيش" داخل البلدات الحدودية وخارجها

Lebanon 24
16-11-2023 | 14:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: إصابات قاتلة في صفوف "الجيش" في ثكنة "برانيت" التي استهدفها حزب الله (الميادين)
lebanon 24
16/11/2023 23:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: "حزب الله" أطلق اليوم على الأقل 8 صواريخ مضادة للدروع نحو إسرائيل
lebanon 24
16/11/2023 23:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن الناطق باسم "الجيش": إصابة ضابطين وجنديين بإصابات خطرة في المعارك شمال قطاع غزة (الميادين)
lebanon 24
16/11/2023 23:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الميادين نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية: العملية البرية لم يخطط لها بالأمس ولا في 7 تشرين الأول بل هي على جدول أعمال "الجيش" الإسرائيلي منذ سنتين
lebanon 24
16/11/2023 23:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:06 | 2023-11-16
16:04 | 2023-11-16
15:58 | 2023-11-16
15:50 | 2023-11-16
15:45 | 2023-11-16
15:36 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24