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الجيش الإسرائيلي: سلاح الهندسة العسكرية يعمل على كشف خريطة الأنفاق في مستشفيات شمال

Lebanon 24
16-11-2023 | 16:29
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