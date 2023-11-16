Advertisement

أخبار عاجلة

الاشتباكات المسلحة تمتد من مخيم جنين إلى وسط المدينة بالتزامن مع حصار مستشفى جنين الحكومي (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
16-11-2023 | 16:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التلفزيون العربي عن مصادر طبية: شهيد رابع متأثرا بإصابته جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين
lebanon 24
17/11/2023 01:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: نحو 70 آلية عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية
lebanon 24
17/11/2023 01:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات (التلفزيون العربي)
lebanon 24
17/11/2023 01:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع التيار الكهربائي عن مدينة ومخيم جنين بالتزامن مع اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال (الجزيرة)
lebanon 24
17/11/2023 01:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:49 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:09 | 2023-11-16
18:08 | 2023-11-16
17:56 | 2023-11-16
17:47 | 2023-11-16
17:46 | 2023-11-16
17:30 | 2023-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24