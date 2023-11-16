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وزير الخارجية المصري شدّد في اتصال مع نظيره الأميركي رفض مصر القاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج غزة

Lebanon 24
16-11-2023 | 17:00
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