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نفاد الوقود من محطات الإرسال في غزة وانقطاع الاتصالات والإنترنت في عموم القطاع (الميادين)

Lebanon 24
16-11-2023 | 18:17
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