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نتنياهو: نحاول إنهاء المهمة بأقل عدد من الضحايا المدنيين ولكن لسوء الحظ لم ننجح في ذلك

Lebanon 24
16-11-2023 | 18:52
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