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نتنياهو: لدينا مؤشرات قوية على أن بعض الرهائن كانوا محتجزين في مجمع الشفاء

Lebanon 24
16-11-2023 | 19:08
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