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إعلام فلسطيني: قتلى وجرحى بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا يضم نازحين في مخيم النصيرات (العربية)
Lebanon 24
16-11-2023
|
23:24
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