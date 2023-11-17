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رويترز: الجيش الإسرائيلي يعلن انتشال جثة جندي أسير بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
17-11-2023 | 00:48
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