Advertisement

أخبار عاجلة

انسحاب قوات الاحتلال من محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية (الجزيرة)

Lebanon 24
17-11-2023 | 00:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار كثيف تجاه آليات وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها مدينة جنين ومحيط مخيمها (الجزيرة)
lebanon 24
17/11/2023 10:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم قرية يعبد جنوب غرب جنين شمالي الضفة الغربية
lebanon 24
17/11/2023 10:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية الجلمة شمال جنين بالضفة الغربية
lebanon 24
17/11/2023 10:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: إعطاب جرافة الاحتلال بعد استهدافها بعبوة شديدة الانفجار خلال اقتحام قوات كبيرة مدينة جنين في الضفة الغربية
lebanon 24
17/11/2023 10:23:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:22 | 2023-11-17
03:19 | 2023-11-17
03:00 | 2023-11-17
02:51 | 2023-11-17
02:48 | 2023-11-17
02:37 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24