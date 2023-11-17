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وزير خارجية إيران: أرسلنا رسائل غير مباشرة لواشنطن مفادها أننا لا نريد التصعيد مع إسرائيل (العربية)

Lebanon 24
17-11-2023 | 01:33
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