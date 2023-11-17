Advertisement

أخبار عاجلة

إنفجار في مبنى جامعة يريفان في أرمينيا (روسيا اليوم)

Lebanon 24
17-11-2023 | 02:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أرمينيا.. قتيل وجرحى في انفجار مبنى جامعة يريفان
lebanon 24
17/11/2023 12:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات عن دوي أصوات إنفجارات قوية في دمشق (روسيا اليوم)
lebanon 24
17/11/2023 12:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
زاخاروفا: روسيا تشارك الجامعة العربية موقفها بشأن المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
17/11/2023 12:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: هذا اليوم تم اختياره بعد تفجير مقر الحاكم العسكري في صور وشاهدنا كيف كان وجه شارون أسوداً أمام مبنى الحاكم بعد العملية النوعية التي نفذها أمير الاستشهاديين أحمد قصير
lebanon 24
17/11/2023 12:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:56 | 2023-11-17
04:55 | 2023-11-17
04:48 | 2023-11-17
04:37 | 2023-11-17
04:35 | 2023-11-17
04:32 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24