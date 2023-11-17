Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: اعتقال أكثر من 1750 مطلوبا في الضفة الغربية بينهم 1050 ناشطا في حركة حماس منذ بداية الحرب (الجزيرة)

Lebanon 24
17-11-2023 | 02:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حملة اعتقالات نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية من بينهم 15 طالبة جامعية في الخليل
lebanon 24
17/11/2023 12:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم مخيم عقبة جبر وعدة أحياء في مدينة أريحا بالضفة الغربية لتنفيذ حملة اعتقالات (الجزيرة)
lebanon 24
17/11/2023 12:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكثر من 1400 قتيلاً و4600 جريحاً منذ بداية الحرب مع حماس
lebanon 24
17/11/2023 12:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 55 فلسطينيا خلال حملة مداهمة واعتقال واسعة في الضفة الغربية (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/11/2023 12:04:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:56 | 2023-11-17
04:55 | 2023-11-17
04:48 | 2023-11-17
04:37 | 2023-11-17
04:35 | 2023-11-17
04:32 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24