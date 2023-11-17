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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينيين اثنين عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل (الجزيرة)

Lebanon 24
17-11-2023 | 03:47
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