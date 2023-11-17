Advertisement

أخبار عاجلة

تستهدف مدفعية العدو اطراف بلدتي طيرحرفا وجبل اللبونة بقصف متقطع (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
17-11-2023 | 05:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدفعية قوات الجيش الاسرائيلي تستهدف اطراف بلدتي عيتا الشعب ودبل الجنوبيتين (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
17/11/2023 16:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
العدوّ الاسرائيلي يستهدف بقصف مدفعي محيط موقع جلّ العلام الواقع بين بلدتي علما الشعب والناقورة (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
17/11/2023 16:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي معاد على اطراف منطقة اللبونة (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
17/11/2023 16:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تحلق في هذه الاثناء طائرة استطلاع اسرائيلية Mk في اجواء القطاع الغربي لا سيما في مناطق اللبونة - الناقورة وعلما الشعب والضهيرة وصولا الى أجواء بلدتي رامية ومروحين (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
17/11/2023 16:06:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:02 | 2023-11-17
08:53 | 2023-11-17
08:36 | 2023-11-17
08:34 | 2023-11-17
08:29 | 2023-11-17
08:21 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24