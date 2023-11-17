Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يستهدف النازحين في حيّ الزيتون ويُطلق الرصاص عليهم بشكل مباشر (الحدث)

Lebanon 24
17-11-2023 | 06:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يستهدف برج النصر في غزة ويدمره بشكل كامل (الحدث)
lebanon 24
17/11/2023 16:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: قواتنا تصدت للتوغل الإسرائيلي وخاضت اشتباكات مباشرة مع الجيش (الحدث)
lebanon 24
17/11/2023 16:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يستهدف مستشفى الدرة بالقذائف الفوسفورية (الحدث)
lebanon 24
17/11/2023 16:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر طبي: استشهاد 3 فلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها (الحدث)
lebanon 24
17/11/2023 16:07:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:02 | 2023-11-17
08:53 | 2023-11-17
08:36 | 2023-11-17
08:34 | 2023-11-17
08:29 | 2023-11-17
08:21 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24