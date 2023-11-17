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مدير مستشفى الشفاء لـ"سكاي نيوز عربية": الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على كل شيء يتحرك في المستشفى

Lebanon 24
17-11-2023 | 07:53
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