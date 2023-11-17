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"أكسيوس": ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي يُطالبون إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول شحنات وقود لغزة

Lebanon 24
17-11-2023 | 07:58
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