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"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير المالية يُطالب بتغيير تشكيلة حكومة الحرب بعد قرار إدخال الوقود إلى قطاع غزة

Lebanon 24
17-11-2023 | 08:53
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