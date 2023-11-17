Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: تصدينا لضغوط دولية كبيرة تُطالب بوقف إطلاق النار ونتنياهو لم يسمح بذلك

Lebanon 24
17-11-2023 | 09:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: لن نسمح بإدخال نقطة وقود واحدة إلى شمال غزة حتى لا تستفيد حماس من الكهرباء
lebanon 24
17/11/2023 18:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: زيارة الرئيس الأميركي لإسرائيل تاريخية وفيها رسالة سياسية وإقليمية واضحة
lebanon 24
17/11/2023 18:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا (الجزيرة)
lebanon 24
17/11/2023 18:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: هدفنا هو هدف كبير وهو القضاء على غزة
lebanon 24
17/11/2023 18:25:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:14 | 2023-11-17
11:12 | 2023-11-17
11:11 | 2023-11-17
11:09 | 2023-11-17
10:54 | 2023-11-17
10:46 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24