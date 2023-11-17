Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الخزانة الأميركية: فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

Lebanon 24
17-11-2023 | 10:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف أفرادا في الصين وكيانات في تركيا والإمارات وهونغ كونغ
lebanon 24
17/11/2023 18:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة متعلقة بالسودان
lebanon 24
17/11/2023 18:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن نائب وزيرة الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة تستهدف تمويل حماس
lebanon 24
17/11/2023 18:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة تستهدف الأشخاص الذين يسهلون على الشركات التابعة لحماس التهرب من العقوبات (الشرق)
lebanon 24
17/11/2023 18:25:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:14 | 2023-11-17
11:12 | 2023-11-17
11:11 | 2023-11-17
11:09 | 2023-11-17
10:54 | 2023-11-17
10:46 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24