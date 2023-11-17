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"حزب الله": استهدفنا بعد ظهر اليوم دبابة في محيط مقر قيادة الفرقة 91 في برانيت بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة
Lebanon 24
17-11-2023
|
10:46
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