Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز" عن مسؤولين دوليين: شركاء غربيون لواشنطن اقترحوا تشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط لإدارة غزة لعامين

Lebanon 24
17-11-2023 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"رويترز" عن مسؤولين دوليين: واشنطن مدركة أن نتنياهو وحكومته يرفضون إحياء المحادثات مع الفلسطينيين
lebanon 24
18/11/2023 04:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤولين دوليين: إسرائيل ستُواجه خطر "تمرد دموي طويل" إذا هزمت حماس وبقيت في غزة من دون خطة
lebanon 24
18/11/2023 04:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزير المالية يُطالب بتغيير تشكيلة حكومة الحرب بعد قرار إدخال الوقود إلى قطاع غزة
lebanon 24
18/11/2023 04:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
3 مسؤولين أميركيين حاليين وآخر سابق: "حزب الله" بنى مجموعة مذهلة من الأسلحة بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن (رويترز)
lebanon 24
18/11/2023 04:21:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:09 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:13 | 2023-11-17
18:02 | 2023-11-17
18:00 | 2023-11-17
17:45 | 2023-11-17
17:39 | 2023-11-17
17:34 | 2023-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24