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أمير قطر يبحث في مكالمة هاتفية مع بايدن المستجدات في غزة والضفة الغربية (رويترز)

Lebanon 24
17-11-2023 | 12:46
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